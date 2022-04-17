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Левченко: У Нідерландах зібрали 150 мільйонів євро допомоги Україні

Сьогодні 21:09 177 0
Левченко: У Нідерландах зібрали 150 мільйонів євро допомоги Україні
#Євген Левченко

Джерело - zbirna.com.

Колишній гравець збірної України і ряду нідерландських клубів Євген Левченко поділився думкою про війну України проти росії.

"Люди активно збирають гроші. За моєю інформацією, це вже близько 150 000 000 євро. З Нідерландів до України надходить багато гуманітарної допомоги. Подібне можна говорити про багато країн, що особливо сусідять з Україною. А виділити треба, звичайно, Польщу. Поляки стали побратимами для українців, настільки вони допомагають. Проте чи все упирається у людський чинник. Адже є й політичні рішення. Так от із цим Європа сильно спізнюється щодо архіважливої ​​допомоги для України.

Багато наших спортсменів кликали про допомогу до російських колег, щоб вони не мовчали, говорили про геноцид українського народу, але це був крик у нікуди, є кілька позитивних прикладів, але не більше. У моєму розумінні, під час війни не може бути людини, яка б дотримувалася нейтралітету. Ти або за війну чи проти. Якщо людина мовчить, значить, підтримує агресію, вона стає співучасником процесу”, - сказав Левченко.

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