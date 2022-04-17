Левченко: У Нідерландах зібрали 150 мільйонів євро допомоги Україні

Джерело - zbirna.com.
Колишній гравець збірної України і ряду нідерландських клубів Євген Левченко поділився думкою про війну України проти росії.
"Люди активно збирають гроші. За моєю інформацією, це вже близько 150 000 000 євро. З Нідерландів до України надходить багато гуманітарної допомоги. Подібне можна говорити про багато країн, що особливо сусідять з Україною. А виділити треба, звичайно, Польщу. Поляки стали побратимами для українців, настільки вони допомагають. Проте чи все упирається у людський чинник. Адже є й політичні рішення. Так от із цим Європа сильно спізнюється щодо архіважливої допомоги для України.
Багато наших спортсменів кликали про допомогу до російських колег, щоб вони не мовчали, говорили про геноцид українського народу, але це був крик у нікуди, є кілька позитивних прикладів, але не більше. У моєму розумінні, під час війни не може бути людини, яка б дотримувалася нейтралітету. Ти або за війну чи проти. Якщо людина мовчить, значить, підтримує агресію, вона стає співучасником процесу”, - сказав Левченко.