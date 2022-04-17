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Григорчук розповів про поточну ситуацію Чорноморця

Сьогодні 17:25 223 0
Фахівець - про ситуацію в одеському клубі
Григорчук розповів про поточну ситуацію Чорноморця
#Чорноморець, #Роман Григорчук

Джерело - ТК Футбол.

Гравці одеського Чорноморця не тренується разом, а легіонери залишили клуб.

Про це заявив наставник команди Роман Григорчук.

"Немає одного місця, де знаходиться команда в цей момент. Легіонери, звичайно, одразу поїхали, інакше й не могло бути. Вони виїхали з України, і добре, що більшість легіонерів зараз мають команди, можуть тренуватися та грати.

А в інших футболістів думки про свої сім'ї, дітей, а не футбол. Кожен сам підтримує форму.

Думаю, після війни відродження проходитиме досить швидко", - сказав Григорчук.

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