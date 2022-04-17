Григорчук розповів про поточну ситуацію Чорноморця

Гравці одеського Чорноморця не тренується разом, а легіонери залишили клуб.

Про це заявив наставник команди Роман Григорчук.

"Немає одного місця, де знаходиться команда в цей момент. Легіонери, звичайно, одразу поїхали, інакше й не могло бути. Вони виїхали з України, і добре, що більшість легіонерів зараз мають команди, можуть тренуватися та грати.

А в інших футболістів думки про свої сім'ї, дітей, а не футбол. Кожен сам підтримує форму.

Думаю, після війни відродження проходитиме досить швидко", - сказав Григорчук.