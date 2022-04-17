Леванте впевнено переграв Гранаду. Результати матчів 32 туру Ла-Ліги

Леванте піднявся з останнього місця турнірної таблиці

Джерело - Чемпіон.

У 32-му турі іспанської Ла-Ліги Гранада вдома зазнала поразки від Леванте, а Атлетіко здолав Еспаньйол.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

32 тур, 17 квітня

Гранада - Леванте 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Гомес, 0:2 - 56 Моралес, 0:3 - 77 Малса, 1:3 - 90+2 Кольядо, 1:4 - 90+4 Сольдадо

Атлетіко - Еспаньйол 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Карраско, 1:1 - 74 Де Томас, 2:1 - 90+10 Карраско (пен)

Сьогодні, 17 квітня, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще два матчі:

19:30. Атлетік - Сельта

22:00. Севілья - Реал