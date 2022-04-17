Ліон знищив Бордо Ігнатенка. Результати 32 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 32 турі французької Ліги 1 відбулися шість матчів.
У матчі з Ліоном Бордо не міг допомогти українець Данило Ігнатенко, який гру пропустив через перебір попереджень.
Ніцца - Лор'ян 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Делор (пен), 1:1 - 61 Лор’єнте, 2:1 - 88 Делор
Мец - Клермон 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 24 Де Превілль, 1:1 - 37 Доссу
Монпельє - Реймс 0:0
Нант - Анже 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Буфаль, 1:1 - 53 Кулібалі
Труа - Страсбург 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Діалло, 1:1 - 85 Тардьє (пен)
Ліон - Бордо 6:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 20 Дембеле, 2:0 - 27 Екамбі, 3:0 - 34 Пакета, 4:0 - 46 Февр, 5:0 - 68 Екамбі, 5:1 - 84 Мара, 6:1 - 90+1 Дембеле
Сьогодні, 17 квітня, відбудеться ще один матч:
21:45 ПСЖ - Марсель