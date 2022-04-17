Ліон знищив Бордо Ігнатенка, ПСЖ здолав Марсель. Результати 32 туру Ліги 1

Українець пропустив матч через перебір попереджень

Джерело - Чемпіон.

У 32 турі французької Ліги 1 відбулися сім матчів.

У матчі з Ліоном Бордо не міг допомогти українець Данило Ігнатенко, який гру пропустив через перебір попереджень.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

32 тур, 17 квітня

Ніцца - Лор'ян 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Делор (пен), 1:1 - 61 Лор’єнте, 2:1 - 88 Делор

Мец - Клермон 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 24 Де Превілль, 1:1 - 37 Доссу

Монпельє - Реймс 0:0

Нант - Анже 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Буфаль, 1:1 - 53 Кулібалі

Труа - Страсбург 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Діалло, 1:1 - 85 Тардьє (пен)

Ліон - Бордо 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 20 Дембеле, 2:0 - 27 Екамбі, 3:0 - 34 Пакета, 4:0 - 46 Февр, 5:0 - 68 Екамбі, 5:1 - 84 Мара, 6:1 - 90+1 Дембеле

ПСЖ - Марсель 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Неймар, 1:1 - 31 Чалета-Цар, 2:1 - 45+4 Мбаппе (пен)