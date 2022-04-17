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Анчелотті оцінив майбутнє Вінісіуса Тобіаса у Реалі

Сьогодні 14:25 124 0
Карло Анчелотті прокоментував майбутнє орендованого у Шахтаря захисника Вінісіуса Тобіаса.
Анчелотті оцінив майбутнє Вінісіуса Тобіаса у Реалі
#Анчелотті, #Реал Мадрид, #Вінісіус Тобіас

Джерело - tribuna.com.

Захисник Вінісіус Тобіас має майбутнє у Реалі

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Це молодий футболіст, з яким ми нещодавно підписали контракт. Він має якість і вчиться. Він має багато якостей. Він правий захисник, який має енергію, швидко вчиться і відрізняється дисципліною.

Ідея полягає в тому, що ми хочемо використовувати його в майбутньому, як і на всіх наших молодих гравців", – сказав Анчелотті.

Раніше повідомлялося, що Реал зможе викупити Тобіаса за 18 мільйонів євро. Вартість оренди становитиме 2 мільйони євро. 

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