Анчелотті оцінив майбутнє Вінісіуса Тобіаса у Реалі

Захисник Вінісіус Тобіас має майбутнє у Реалі

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Це молодий футболіст, з яким ми нещодавно підписали контракт. Він має якість і вчиться. Він має багато якостей. Він правий захисник, який має енергію, швидко вчиться і відрізняється дисципліною.

Ідея полягає в тому, що ми хочемо використовувати його в майбутньому, як і на всіх наших молодих гравців", – сказав Анчелотті.