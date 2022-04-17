Анчелотті оцінив майбутнє Вінісіуса Тобіаса у Реалі

Джерело - tribuna.com.
Захисник Вінісіус Тобіас має майбутнє у Реалі
Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.
"Це молодий футболіст, з яким ми нещодавно підписали контракт. Він має якість і вчиться. Він має багато якостей. Він правий захисник, який має енергію, швидко вчиться і відрізняється дисципліною.
Ідея полягає в тому, що ми хочемо використовувати його в майбутньому, як і на всіх наших молодих гравців", – сказав Анчелотті.
Раніше повідомлялося, що Реал зможе викупити Тобіаса за 18 мільйонів євро. Вартість оренди становитиме 2 мільйони євро.