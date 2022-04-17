Клопп: Ліверпуль обіграв найсильнішу команду світу

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив перемогу над Манчестер Сіті у півфіналі Кубка Англії.

Про це розповів сам німецький фахівець.

"Ми хотіли вийти у фінал. Ми на сьомому небі від щастя. Ліверпуль обіграв найсильнішу команду світу, це особливий момент.

Я дуже гордий, це неймовірно. Думаю, це один із найкращих перших таймів Ліверпуля при мені. Ми діяли так, як треба, забивали у потрібні моменти. У першому таймі ми грали неймовірно – мені сподобалася кожна його секунда.

Другий тайм розпочався з гола Манчестер Сіті, і гра стала відкритою. У Сіті неймовірні майстри, ви могли помітити, що гра стала більш відкритою. Ми дуже поважаємо майстерність гравців Ман Сіті, у них дуже складно виграти. Але шанс є, адже у роздягальні Ліверпуля – такі чудові хлопці”, – розповів Клопп.