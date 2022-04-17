Пірло може очолити португальський клуб

Джерело - ua-football.com.
Італійський фахівець Андреа Пірло може очолити португальську Брагу.
Про це повідомляє ABola.
Брага хоче запропонувати контракт 42-річному італійцю після закінчення цього сезону. Відзначимо, що в теперішнього наставника команди Карлоса Карвалхаля угода завершується наступного червня.
Наразі Брага посідає четверте місце у чемпіонаті Португалії.
Пірло без роботи з травня 2021 року, коли залишив Ювентус. Фахівець тренував команду із серпня 2020 року.
Раніше повідомлялося, що Пірло може очолити Бенфіку Яремчука.