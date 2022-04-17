Рангнік: Манчестер Юнайтед потрібно покращувати свою гру

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік оцінив хет-трик Кріштіану Роналду у матчі 33-го туру АПЛ проти Норвіча.

Про це розповів сам фахівець.

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"Ми не повинні тільки покладатися на нього. Часом ми грали добре, але іноді сповільнювали гру і не використовували можливість перевантажити фланг. Грою в обороні я також не був задоволений.

Результати інших матчів туру хороші для нас, але не має сенсу дивитися на них. Нам потрібно покращувати свою гру", – сказав Рангнік.