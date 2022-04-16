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City Football Group хоче придбати Палермо

Сьогодні 16:59 202 0
City Football Group хоче придбати Палермо

Джерело - Tribuna.com.

City Football Group зацікавлений у придбанні італійського Палермо.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Зараз цей клуб виступає у Серії С.

Холдинг, заснований шейхом Мансуром, хотів би мати клуб в Італії.

Нині до City Football Group входять: Манчестер Сіті (Англія), Нью-Йорк Сіті (США), Мельбурн Сіті (Австралія), Мумбаї Сіті (Індія), Йокогама (Японія), Монтевідео Сіті Торке (Уругвай), Жирона (Іспанія), Ломмел (Бельгія), Сичуань Цзюню (Китай), Труа (Франція) та Болівар (Болівія).

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