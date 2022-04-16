Кальярі мінімально переграв Сассуоло. Результати матчів 33 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 33 турі італійської Серії А відбулися чотири матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
33 тур, 16 квітня
Кальярі - Сассуоло 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 42 Дейола
Сампдорія - Салернітана 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 4 Фасіо, 0:2 - 6 Едерсон, 1:2 - 32 Капуто
Удінезе - Емполі 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Ісмаїлі (авт), 2:0 - 52 Делофеу, 2:1 - 67 Пінамонті, 3:1 - 79 Пуссето, 4:1 - 87 Самарджич
Фіорентина - Венеція 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 30 Торрейра
Сьогодні, 16 квітня, відбудеться ще два матчі у Серії А:
19:30 Ювентус - Болонья
21:45 Лаціо - Торіно