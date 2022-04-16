Кальярі мінімально переграв Сассуоло. Результати матчів 33 туру Серії А

Єдиний гол у поєдинку забив Алессандро Дейола

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі італійської Серії А відбулися чотири матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

33 тур, 16 квітня

Кальярі - Сассуоло 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 42 Дейола

Сампдорія - Салернітана 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Фасіо, 0:2 - 6 Едерсон, 1:2 - 32 Капуто

Удінезе - Емполі 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Ісмаїлі (авт), 2:0 - 52 Делофеу, 2:1 - 67 Пінамонті, 3:1 - 79 Пуссето, 4:1 - 87 Самарджич

Фіорентина - Венеція 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 30 Торрейра

Сьогодні, 16 квітня, відбудеться ще два матчі у Серії А:

19:30 Ювентус - Болонья

21:45 Лаціо - Торіно