Фіорентина здолала Венецію: результати матчів 33 туру Серії А

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У 33 турі італійської Серії А відбулися шість матчів.
Чемпіонат Італії - Серія А
33 тур, 16 квітня
Кальярі - Сассуоло 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 42 Дейола
Сампдорія - Салернітана 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 4 Фасіо, 0:2 - 6 Едерсон, 1:2 - 32 Капуто
Удінезе - Емполі 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Ісмаїлі (авт), 2:0 - 52 Делофеу, 2:1 - 67 Пінамонті, 3:1 - 79 Пуссето, 4:1 - 87 Самарджич
Фіорентина - Венеція 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 30 Торрейра
Ювентус - Болонья 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Арнаутович, 1:1 - 90+4 Влахович
Лаціо - Торіно 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Пеллегрі, 1:1 - 90+3 Іммобіле