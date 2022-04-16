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Фіорентина здолала Венецію: результати матчів 33 туру Серії А

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Фіалки піднялися на шосте місце
Фіорентина здолала Венецію: результати матчів 33 туру Серії А
#Кальярі, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі італійської Серії А відбулися шість матчів.

Чемпіонат Італії - Серія А

33 тур, 16 квітня

Кальярі - Сассуоло 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 42 Дейола

Сампдорія - Салернітана 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Фасіо, 0:2 - 6 Едерсон, 1:2 - 32 Капуто

Удінезе - Емполі 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Ісмаїлі (авт), 2:0 - 52 Делофеу, 2:1 - 67 Пінамонті, 3:1 - 79 Пуссето, 4:1 - 87 Самарджич

Фіорентина - Венеція 1:0 (1:0) 

Гол: 1:0 - 30 Торрейра

Ювентус - Болонья 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Арнаутович, 1:1 - 90+4 Влахович

Лаціо - Торіно 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Пеллегрі, 1:1 - 90+3 Іммобіле

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