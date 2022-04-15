Петраков запланував чотири спаринги перед відбором ЧС-2022

Став відомий графік підготовки збірної України перед відбором ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Графік контрольних ігор національної команди? Ми звернулися з проханням до УЄФА організувати нам матчі в наступні дати: 2-го, 6-го, 10-го та 14 травня. Після цього, 15—16 травня, я планую дати хлопцям два вихідні, аби вони могли зустрітися із сім’ями. А із 17 травня до нас почнуть приєднуватися перші легіонери, в яких на той час закінчаться ігри в клубах. Одними з перших зможуть приїхати Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук…

Пізніше приєднається решта хлопців, час прибуття яких у тому числі залежатиме й від успішності виступу їхніх клубів в єврокубках. Взагалі ж хочу наголосити, що на цьому зборі багато гравців, в яких, скажемо так, був брак практики в клубах, отримають чудовий шанс поборотися за місце у складі головної команди країни", - розповів Петраков.