Головне
УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна
14.04.2022 17:27 2753
Петраков запланував чотири спаринги перед відбором ЧС-2022
Вчора 23:25 111
Петраков оголосив склад збірної України на підготовчий збір
Вчора 18:25 879
Україна залишиться 12 у таблиці коефіцієнтів УЄФА в цьому сезоні
Вчора 12:31 405
Вест Гем з Ярмоленком розгромив Ліон, Айнтрахт вибив Барселону. Результати 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 00:35 1212
Збірна України замінить росію на чемпіонаті світу
14.04.2022 19:45 1355
Визначився розклад збірної України у Лізі націй
14.04.2022 17:42 931
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
14.04.2022 12:40 45287
Яремчук - один з найкращих гравців Бенфіки в матчі з Ліверпулем
14.04.2022 09:20 729
Вест Гем Ярмоленка зіграє з Ліоном, Барселона прийматиме Айнтрахт: розклад матчів 1/4 Ліги Європи
14.04.2022 08:46 474
Прямі трансляції

Петраков запланував чотири спаринги перед відбором ЧС-2022

Вчора 23:25 111 0
Олександр Петраков прокоментував майбутні спаринги збірної України
Петраков запланував чотири спаринги перед відбором ЧС-2022
Фото - УАФ
#Олександр Петраков, #Українська асоціація футболу (УАФ), #ЧС-2022

Джерело - uaf.ua.

Став відомий графік підготовки збірної України перед відбором ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Графік контрольних ігор національної команди? Ми звернулися з проханням до УЄФА організувати нам матчі в наступні дати: 2-го, 6-го, 10-го та 14 травня. Після цього, 15—16 травня, я планую дати хлопцям два вихідні, аби вони могли зустрітися із сім’ями. А із 17 травня до нас почнуть приєднуватися перші легіонери, в яких на той час закінчаться ігри в клубах. Одними з перших зможуть приїхати Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук…

Пізніше приєднається решта хлопців, час прибуття яких у тому числі залежатиме й від успішності виступу їхніх клубів в єврокубках. Взагалі ж хочу наголосити, що на цьому зборі багато гравців, в яких, скажемо так, був брак практики в клубах, отримають чудовий шанс поборотися за місце у складі головної команди країни", - розповів Петраков.

Раніше Петраков оголосив склад збірної України на підготовчий збір.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 5360
Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 2312
Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2988
Ракицький заспівав гімн України перед матчем Лехія - Шахтар? ВІДЕО Ракицький заспівав гімн України перед матчем Лехія - Шахтар? ВІДЕО 1411
Редкач про Усика: Можу дати цьому клоуну Оскар? Редкач про Усика: Можу дати цьому клоуну Оскар? 1874
Аталанта - Верона - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Верона - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3754
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 13640
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11193
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16851
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 166328 3
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220331 5
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6719