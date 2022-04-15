Срна: Задоволені рівнем гри Шахтаря

Даріо Срна прокоментував матч з Лехією

Джерело - Чемпіон.

Шахтар показав гідний футбол проти Лехії, навіть попри те, що у склад був повністю без легіонерів.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна у коментарі Футбол NEWS.

"Найголовніше в цьому матчі це допомогти Україні. Польща – сусідня держава, яка всіляко підтримує та допомагає. Вдячний Лехії, що зіграли з нами зараз на цьому прекрасному стадіоні. Це був матч для фанатів, для України. Загалом ми задоволені рівнем нашої гри. Продемонстрували гідний футбол без більшої частини наших гравців основи. Ми грали лише українцями і мали дуже непоганий вигляд. Пишаємося нашими футболістами, нашим президентом. Ми граємо для України", – заявив Срна.

Нагадаємо, Брентфорд пропонує Шахтарю 20 млн євро за Мудрика.