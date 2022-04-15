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Кривбас продає квитки на віртуальний матч із Металістом

Сьогодні 18:14 170 0
Кривбас продає квитки на віртуальний матч із Металістом
#Кривбас, #Металіст

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас продовжив благодійну акцію з продажу квитків на матчі, які не відбудуться через російсько-українську війну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"17 квітня 2022 року у Харкові мали відбутися два дуже цікавих матчі. І обидва за участі криворізьких ФК Кривбас. Металіст би приймав першу команду нашого клубу, а Житлобуд-1 мав зіграти с нашими дівчатами - ЖФК.

Але підступна агресія рашистів зламала всі плани.

Тому зараз Кривбас продовжує практику продажу квитків на віртуальні матчі. Всі гроші, зібрані таким чином, клуб подвоїть та спрямує на допомогу місту Харків", - йдеться в повідомленні.

Придбати квитки на матчі можна за посиланням.

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