Кривбас продає квитки на віртуальний матч із Металістом

Кривбас продовжив благодійну акцію з продажу квитків на матчі, які не відбудуться через російсько-українську війну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"17 квітня 2022 року у Харкові мали відбутися два дуже цікавих матчі. І обидва за участі криворізьких ФК Кривбас. Металіст би приймав першу команду нашого клубу, а Житлобуд-1 мав зіграти с нашими дівчатами - ЖФК.

Але підступна агресія рашистів зламала всі плани.

Тому зараз Кривбас продовжує практику продажу квитків на віртуальні матчі. Всі гроші, зібрані таким чином, клуб подвоїть та спрямує на допомогу місту Харків", - йдеться в повідомленні.