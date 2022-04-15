Качараба про виліт Славії з ЛК: Феєнорд покарав нас за помилки

Український захисник розповів про виліт своєї команди з Ліги конференцій

Джерело - офіційний сайт Славії.

Славія вилетіла від Феєнорда в чвертьфіналі Ліги конференцій через власні помилки.

Про це заявив захисник празької команди Тарас Качараба.

"Я думаю, що Феєнорд зіграв на досвіді, покарав нас за помилки.Це футбол. Ми зробили помилку в першому таймі через проблеми з комунікацією, але це не провина гравця. Ми команда, і ми всі несемо за це відповідальність".

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"Треба вчитися на цьому, це хороший урок для нас. Феєнорд показав досвід, вони зіграли розумно, діяли краще. Я хочу подякувати вболівальникам за підтримку, атмосфера була фантастичною. Мені сподобався матч, ми їх постійно чули, вони гнали нас вперед. Але це футбол, помилки трапляються. На жаль, далі пройшли не ми, а Феєнорд", - сказав Качараба.

Нагадаємо, Славія проведе благодійний аукціон для підтримки українців.