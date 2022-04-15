Вернидуб: Зеленський дійсно та людина, з якою всі йдуть та підуть до кінця

Президент України Володимир Зеленський - людина за якою всі підуть до кінця.

Про це заявив тренер Шерифа Юрій Вернидуб.

"Можу сказати, що ми дійсно вибрали достойну людину у президенти. Я думаю, він як наш вожак, навіть не можу підібрати слів. Він дійсно та людина, з якою всі йдуть та підуть до кінця. Аби він залишався таким, який є, а ми все зробимо", - заявив фахівець.