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Динамо переграло Галатасарай у благодійному матчі

Сьогодні 18:57 332 0
Динамо переграло Галатасарай у благодійному матчі
#Галатасарай, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо обіграло Галатасарай в рамках благодійного матчу.

Гра завершилась з рахунком 3:1 на користь киян.

Товариський матч

14 лютого

Галатасарай - Динамо 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Буяльський, 0:2 - 28 Бєсєдін, 1:2 - 56 Їлмаз, 1:3 - 80 Циганков

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 63) – 20. Караваєв (9. Кравченко, 46), 4. Попов (25. Забарний, 63), 34. Сирота (73. Боль, 63), 14. Вівчаренко (44. Дубінчак, 46) – 5. Сидорчук (К, 18. Андрієвський, 63), 10. Шапаренко (8. Шепелєв, 63), 29. Буяльський (19. Гармаш, 76), 99. Антюх (28. Кулач, 46), 15. Циганков (89. Бражко, 82) – 41. Бєсєдін (17. Ванат, 46).

Раніше Динамо переграло Легію.

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