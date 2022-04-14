Клопп: Емері – король кубків

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підготується до битви з Вільярреалом Унаї Емері у півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам німецький фахівець в ефірі BT Sport.

"Якби я міг проаналізувати Вільярреал зараз, це було б дуже дивно.

Унаї Емері – король кубків. Те, що він робить – неймовірно. Але дайте мені трохи часу на підготовку", – сказав Клопп.