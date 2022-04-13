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Інтер хоче підписати двох гравців Реала

Вчора 23:25 178 0
Інтер влітку готує підсилення складу
Інтер хоче підписати двох гравців Реала
Фото - gettyimages
#Інтер, #Йович, #Реал Мадрид, #Себальйос, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - football.ua.

Інтер продовжує розглядати різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Calciomercato.

Міланці  хочуть підписати нападника Луку Йовича та півзахисника Дані Себальоса.

У поточному сезоні Лука Йович провів 17 неповних поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Водночас Дані Себальос зіграв у 7 матчах, у яких відзначився результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться Азаром та Йовичем.

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