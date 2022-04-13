Інтер хоче підписати двох гравців Реала

Джерело - football.ua.
Інтер продовжує розглядати різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Calciomercato.
Міланці хочуть підписати нападника Луку Йовича та півзахисника Дані Себальоса.
У поточному сезоні Лука Йович провів 17 неповних поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Водночас Дані Себальос зіграв у 7 матчах, у яких відзначився результативною передачею.
Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться Азаром та Йовичем.