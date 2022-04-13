Інтер хоче підписати двох гравців Реала

Інтер влітку готує підсилення складу

Інтер продовжує розглядати різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Calciomercato.

Міланці хочуть підписати нападника Луку Йовича та півзахисника Дані Себальоса.

У поточному сезоні Лука Йович провів 17 неповних поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Водночас Дані Себальос зіграв у 7 матчах, у яких відзначився результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться Азаром та Йовичем.