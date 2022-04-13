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Вернидуб: В Шерифі думали, що я заберу сім’ю і повернусь

Сьогодні 20:39 208 0
Вернидуб прокоментував початок війни
Вернидуб: В Шерифі думали, що я заберу сім’ю і повернусь
Фото - gettyimages
#Юрій Вернидуб, #Шериф

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб довго не думав про те, щоб відправитись захищати Україну від російських окупантів.

Про це розповів сам фахівець у коментарі pressing.

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"Так, я говорив, що коли треба, піду захищати Україну. Це говорить про те, що я за свої слова відповідаю. Чи довго я думав? Я не вагався ні хвилини. Я дізнався про початок війни в Португалії, ми з Брагою грали. Мені син подзвонив. В Україні було 4:30 ранку, у Португалії — 2:30 ночі. Я одразу прийняв рішення: після гри повертаюсь в Молдову і поїду додому. А по дорозі додому вже прийняв це рішення.

Я зранку підійшов до генерального директора Шерифа, сказав, що мені важко буде, але я спробую налаштувати хлопців, щоб дали бій. Але програли 0:2. Потім поступились по пенальті. В клубі думали, що я сім’ю заберу і повернусь. Але, коли я побачив, скільки людей повертається... Я не міг по-іншому. 26 лютого о шостій вечора я повернувся у Запоріжжя і сказав дружині, що 27 зранку йду до військкомату. Так і зробив.

Скажу чесно: я подзвонив знайомій людині, заму воєнкома у військоматі, до якого я належу. Він сказав: "Приїжджай". Я приїхав, ми поспілкувалися. Він питає: "Миколайовичу, ви добре подумали?". Я кажу: "Дуже добре".

Запитав мене: "Як артилерія?". Кажу: "З артилерією не знайомий. З автоматом знаю, що робити. Буду допомагати. Що скажете — те й буду робити", — розповів Вернидуб.

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