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Палкін: Ракицького просто запросили на товариські матчі

Сьогодні 12:04 94 0
Гендиректор Шахтаря розписав про приєднання ексзахисника Зеніта
Палкін: Ракицького просто запросили на товариські матчі
#Сергій Палкін, #Шахтар, #Ярослав Ракицький

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Зеніта Ярослав Ракицький виступатиме за Шахтаря лише в благодійних матчах.

Про це розповів гендиректор "гірників" Сергій Палкін.

"Ні, ні, ми просто запросили його зіграти у товариських матчах. Це не підписання футболіста. Зараз з нами багато футболістів, які мають чинні контракти з Маріуполем. Хлопці не змогли потрапити до України після зборів, і ми їх запросили", - заявив функціонер.

  Актуально: Ракицький приєднався до Шахтаря

"Із двох клубних команд сформували одну, і зараз граємо. Те саме і з Ракицьким. За великим рахунком, все відбувається у форматі як і з хлопцями з Маріуполя", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Шахтар остерігається втрати легіонерів.

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