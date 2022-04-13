Джерело - Чемпіон.
Колишній захисник Зеніта Ярослав Ракицький виступатиме за Шахтаря лише в благодійних матчах.
Про це розповів гендиректор "гірників" Сергій Палкін.
"Ні, ні, ми просто запросили його зіграти у товариських матчах. Це не підписання футболіста. Зараз з нами багато футболістів, які мають чинні контракти з Маріуполем. Хлопці не змогли потрапити до України після зборів, і ми їх запросили", - заявив функціонер.
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"Із двох клубних команд сформували одну, і зараз граємо. Те саме і з Ракицьким. За великим рахунком, все відбувається у форматі як і з хлопцями з Маріуполя", - сказав Палкін.
Нагадаємо, Шахтар остерігається втрати легіонерів.