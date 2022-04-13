Гравці Динамо намагалися подарувати уболівальникам радість в благодійному матчі з Легією (3:1).

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Це був надзвичайно важливий матч заради миру. Атмосфера була приголомшливою. Вдячний усім, хто прийшов на стадіон та висловив свій протест проти війни в Україні", - заявив фахіець.

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"І водночас глядачі змогли побачити солідну гру у виконанні двох дуже хороших команд. Для нас це був перший матч за два місяці. Було нелегко повернутися до гри, але я бачив, що гравці прагнули цього вечора подарувати вболівальникам радість. Я був приємно вражений якістю зустрічі", – сказав Луческу