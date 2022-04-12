Пятов виставив на аукціон майку ексворотаря Мілана

Голкіпер збірної України та Шахтаря Андрій Пятов виставив на аукціон майку легендарного бразильського воротаря Діда.

Про це розповів сам футболіст.

"Як справи з продажем майки Діда? Процес іде, до нього долучилося багато людей. Підтримав цю ідею і Андрій Шевченко, який грав разом з цим легендарним голкіпером з Бразилії. Не хочу відкривати всі карти, згодом я про все напишу у своєму Інстаграм, але розповім вам одну історію…

До аукціону долучилася одна компанія, яка готова викупити футболку та повернути її взамін на майку збірної України з автографами всіх гравців. Сказали, що це не терміново, вони почекають. В такі моменти ти розумієш, що в нас неймовірна нація. І я нею пишаюся.

Таким чином, футболка Діда залишиться у твоїй колекції? Ні, я її точно реалізую — це питання вирішено. А футболку збірної України, звісно, передам", - розповів Пятов.