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Легенда Ліверпуля запропонував дати Україні пряму путівку на ЧС-2026

Сьогодні 17:44 552 0
Хитрий план від Далгліша
Легенда Ліверпуля запропонував дати Україні пряму путівку на ЧС-2026
#Ліверпуль, #ЧС-2022, #Кенні Далгліш з, #Кенні Далгліш

Джерело - football24.ua.

Легенда Ліверпуля Кенні Далгліш запропонував "не змушувати" Україну грати з Шотландією, а у вигляді компенсації за пропуск ЧС-2022 дати путівку на ЧС-2026.

Про це розповів сам футболіст у коментарі TheScotishSun.

"Потрібно проявити величезну повагу до українських гравців і футбольної асоціації. Не їхня провина, що вони опинилися в такому становищі. Більшість футболістів збірної не грають в країні, але там в епіцентрі війни їхні сім'ї.

Вважаю, що несправедливо якось тиснути на них. Можливо, дати їм маленьку оливкову гілку та виділити автоматичну путівку на наступний чемпіонат світу. Щоб на ЧС-2026 Україна не проходила кваліфікацію.

Так ми проявимо повагу до України і нарешті просунемося щодо кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі. Думаю, таке рішення було б оптимальним", – розповів Дагліш.

Раніше збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022.

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