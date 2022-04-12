Легенда Ліверпуля запропонував дати Україні пряму путівку на ЧС-2026

Легенда Ліверпуля Кенні Далгліш запропонував "не змушувати" Україну грати з Шотландією, а у вигляді компенсації за пропуск ЧС-2022 дати путівку на ЧС-2026.

Про це розповів сам футболіст у коментарі TheScotishSun.

"Потрібно проявити величезну повагу до українських гравців і футбольної асоціації. Не їхня провина, що вони опинилися в такому становищі. Більшість футболістів збірної не грають в країні, але там в епіцентрі війни їхні сім'ї.

Вважаю, що несправедливо якось тиснути на них. Можливо, дати їм маленьку оливкову гілку та виділити автоматичну путівку на наступний чемпіонат світу. Щоб на ЧС-2026 Україна не проходила кваліфікацію.

Так ми проявимо повагу до України і нарешті просунемося щодо кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі. Думаю, таке рішення було б оптимальним", – розповів Дагліш.