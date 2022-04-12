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Обрадович: Українці все одно вийдуть переможцями з цієї війни

Сьогодні 13:55 210 0
Ексгравець Металіста підтримав Україну
Обрадович: Українці все одно вийдуть переможцями з цієї війни
#Металіст, #Мілан Обрадович

Джерело - fanday.net.

Сербський захисник Мілан Обрадович, який у 2006-2013 роках виступав за харківський Металіст, поділився своєю думкою щодо війни в Україні.

"Те, що відбувається - немислимо! Це мене сильно турбує не лише тому, що я багато років провів в Україні, а й як людину, яка категорично проти будь-якого виду насильства чи жорстокості. Я постійно на зв'язку з хлопцями з Харкова, Києва, Вінниці, Вишгорода, Одеси - мої друзі розкидані по всій Україні, і кожен із них так чи інакше бере участь у цій війні - хтось у теробороні, хтось на блокпостах, хтось займається волонтерством.

Я турбуюся за всіх, за близьких, сім'ї, простих людей, зрештою. Я засинаю і прокидаюся з думками про українців. Благаю Бога, щоб усі були живі та здорові.

Я бажаю вам повернутись до нормального життя. Знайте, як би жахливо це було зараз, рано чи пізно хмари розсіються і вийде сонце, і знову почнете посміхатися. Ви все одно вийдете переможцями з цієї війни. Це згуртує і об'єднає і без того ваш хоробрий народ", - зазначив Обрадович.

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