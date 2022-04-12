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УЄФА покарала Атлетіко за нацистські вітання фанатів під час гри з Ман Сіті

Сьогодні 15:24 189 0
Матрасники не зможуть отримати всю підтримку
УЄФА покарала Атлетіко за нацистські вітання фанатів під час гри з Ман Сіті
Фото Getty Images
#Атлетіко, #Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу з Манчестер Сіті Атлетіко не матиме усієї фанатської підтримки, адже трибуни будуть частково закриті. 

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Уся річ у тому, що УЄФА покарала іспанський клуб через поведінку вболівальників у першій грі з Манчестер Сіті. Фанати Атлетіко дозволили собі демонструвати нацистські привітання, за що отримали покарання.

У матчі-відповіді матрацники зобов'язані закрити один із секторів, який вміщує 5000 людей. Також клуб буде зобов'язаний вивести банер із написом "NoToRacism" (Немає расизму).

Матч Атлетіко - Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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