УЄФА покарала Атлетіко за нацистські вітання фанатів під час гри з Ман Сіті

Матрасники не зможуть отримати всю підтримку

У матчі-відповіді 1/4 фіналу з Манчестер Сіті Атлетіко не матиме усієї фанатської підтримки, адже трибуни будуть частково закриті.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Уся річ у тому, що УЄФА покарала іспанський клуб через поведінку вболівальників у першій грі з Манчестер Сіті. Фанати Атлетіко дозволили собі демонструвати нацистські привітання, за що отримали покарання.

У матчі-відповіді матрацники зобов'язані закрити один із секторів, який вміщує 5000 людей. Також клуб буде зобов'язаний вивести банер із написом "NoToRacism" (Немає расизму).

Матч Атлетіко - Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом.