Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії
10.04.2022 12:24 5335 3
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України
Сьогодні 14:09 134
Паралімпієць пожертвував золоту медаль для аукціону допомоги Україні
Сьогодні 11:41 164
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету
Сьогодні 08:55 203
Баварія прийме Вільярреал, Реал зіграє з Челсі: розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 265
Леоненко - про своє звільнення: На ТК Футбол зараз усіх розганяють
Сьогодні 08:08 777
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 01:07 43996
Цимбал - про Бринзака: Війна розставила всі крапки над Ї
Вчора 20:54 1305
Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3
Вчора 19:24 2961 1
Шотландія виступає проти об’єднання матчів з Україною в плей-оф ЧС та Лізі націй
Вчора 15:40 1161
Прямі трансляції

Кучук: Це страшна жорстока війна росії проти українського народу

Сьогодні 15:55 124 0
Тренер Руху - про війну, розв'язану росією проти України
Кучук: Це страшна жорстока війна росії проти українського народу
#Рух, #Леонід Кучук

Джерело - SportArena.

Головний тренер львівського Руху Леонід Кучук висловив свою думку про війну, розв'язану росією проти України.

"У мене також це все не вкладається у голові. 24 лютого все перевернуло: і голову, і думки, і міркування, і саме життя. Потрібно розуміти, що це не спецоперація. В Україні гинуть діти, жінки, люди похилого віку. Дуже багато загиблих. Байдуже до цього не можна ставитися - це війна. Це страшна жорстока війна росії проти українського народу. Я не можу підібрати слово, щоб описати те, що зараз відбувається. Це не неподобство, це вище за моє розуміння.

Коли прилітають ракети до різних міст - це справжня війна. Ми постійно чуємо повітряні тривоги. Це мають розуміти росіяни: у нас гинуть люди, гинуть діти. Відбувається геноцид українського народу.

Україну, яка об'єдналася, неможливо перемогти.

Дякуємо президенту та керівництву ФК Рух, які надають допомогу громадянам України. Тренери, які залишилися, у цей непростий час роблять відповідально свою роботу, щоби наступне покоління представляло нашу країну з високо піднятою головою. Після початку війни все зупинилося. Лише нещодавно ми відновили проведення тренувань. Ми тренуємо молодих футболістів. Зараз ми навчаємо молодих хлопців. Це, як у школі, якщо ти погано навчаєш дитину, то у неї в майбутньому буде погане життя. Ми даємо освіту молодим футболістам. Футбольна освіта в наш час має величезне значення.

У Русі відбулися величезні зміни. Легіонерів у нас зараз немає. Наразі ми працюємо для майбутнього футболу України", - сказав Кучук.

Коментарі ()
Популярне зараз
Цимбал - про інтерв'ю Бринзака: Скільки можна брехати нам, людям, та навіть собі? Цимбал - про інтерв'ю Бринзака: Скільки можна брехати нам, людям, та навіть собі? 2329
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 43996
Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3 Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3 2961 1
Реал Мадрид - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2453
У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО 4760
Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1928
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6660 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 16682 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 16189
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13782
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 37962
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9446 3