Кучук: Це страшна жорстока війна росії проти українського народу

Головний тренер львівського Руху Леонід Кучук висловив свою думку про війну, розв'язану росією проти України.

"У мене також це все не вкладається у голові. 24 лютого все перевернуло: і голову, і думки, і міркування, і саме життя. Потрібно розуміти, що це не спецоперація. В Україні гинуть діти, жінки, люди похилого віку. Дуже багато загиблих. Байдуже до цього не можна ставитися - це війна. Це страшна жорстока війна росії проти українського народу. Я не можу підібрати слово, щоб описати те, що зараз відбувається. Це не неподобство, це вище за моє розуміння.

Коли прилітають ракети до різних міст - це справжня війна. Ми постійно чуємо повітряні тривоги. Це мають розуміти росіяни: у нас гинуть люди, гинуть діти. Відбувається геноцид українського народу.

Україну, яка об'єдналася, неможливо перемогти.

Дякуємо президенту та керівництву ФК Рух, які надають допомогу громадянам України. Тренери, які залишилися, у цей непростий час роблять відповідально свою роботу, щоби наступне покоління представляло нашу країну з високо піднятою головою. Після початку війни все зупинилося. Лише нещодавно ми відновили проведення тренувань. Ми тренуємо молодих футболістів. Зараз ми навчаємо молодих хлопців. Це, як у школі, якщо ти погано навчаєш дитину, то у неї в майбутньому буде погане життя. Ми даємо освіту молодим футболістам. Футбольна освіта в наш час має величезне значення.

У Русі відбулися величезні зміни. Легіонерів у нас зараз немає. Наразі ми працюємо для майбутнього футболу України", - сказав Кучук.