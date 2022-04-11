Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії
Вчора 12:24 4614 2
Цимбал - про Бринзака: Війна розставила всі крапки над Ї
Сьогодні 20:54 124
Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3
Сьогодні 19:24 685
Шотландія виступає проти об’єднання матчів з Україною в плей-оф ЧС та Лізі націй
Сьогодні 15:40 720
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України
Сьогодні 15:23 14098
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100
Сьогодні 15:11 206619
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую
Сьогодні 09:18 1280 3
Бринзак не братиме участь у виборах президента Федерації біатлону України
Вчора 22:40 655
Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо
Вчора 19:55 1067
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає
Вчора 16:09 3806 2
Прямі трансляції

Помер колишній селекціонер Шахтаря

Сьогодні 20:26 191 0
Дибченко пішов із життя на 62-му році життя
Помер колишній селекціонер Шахтаря
#Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Ігор Дибченко помер на 62-му році життя.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

За донецький колектив Дибченко, котрий грав на позиції півзахисника, виступав з 1981 по 1986 роки, провів 37 матчів та забив 5 м'ячів.

Також Дибченко виступав за Таврію, Шахтар із Горлівки та Кривбас.

З 1994 по 1996 роки Ігор Дибченко був президентом жіночого Шахтаря, згодом працював тренером-селекціонером (1996-2000), керував Шахтарем-2 та Шахтарем-3, очолював службу селекції клубу.

Нагадаємо Шахтар повернувся до Туреччини після матчу з Олімпіакосом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати 1458
Аталанта Маліновського поступилася Сассуоло. Результати 32 туру Серії А Аталанта Маліновського поступилася Сассуоло. Результати 32 туру Серії А 1423
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України 14098
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 206619
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую 1280 3
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів 3152
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2880 2
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57610
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21555 4
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19898
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4784 7
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 37950