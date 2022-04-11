Помер колишній селекціонер Шахтаря

Джерело - ФК Шахтар.
Колишній півзахисник донецького Шахтаря Ігор Дибченко помер на 62-му році життя.
Про це повідомляє пресслужба гірників.
За донецький колектив Дибченко, котрий грав на позиції півзахисника, виступав з 1981 по 1986 роки, провів 37 матчів та забив 5 м'ячів.
Також Дибченко виступав за Таврію, Шахтар із Горлівки та Кривбас.
З 1994 по 1996 роки Ігор Дибченко був президентом жіночого Шахтаря, згодом працював тренером-селекціонером (1996-2000), керував Шахтарем-2 та Шахтарем-3, очолював службу селекції клубу.
Нагадаємо Шахтар повернувся до Туреччини після матчу з Олімпіакосом.