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Луческу: Говорили з Гвардіолою - він готовий провести матч з Динамо

Сьогодні 16:41 188 0
Луческу: Говорили з Гвардіолою - він готовий провести матч з Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - bbc.com.

Манчестер Сіті може стати одним з суперників київського Динамо у благодійному турне.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Нам би хотілося зіграти не лише з Манчестер Сіті. Ми надіслали запрошення багатьом клубам. Спілкувалися з Жузепом Гвардіолою, і я вдячний йому, що він готовий зіграти такий благодійний матч з Динамо.

Побачимо, чи вдасться вбудувати цю зустріч у календар їхньої команди. Хотілося б провести матчі у всіх країнах, які надають Україні підтримку", - сказав Луческу.

Відомо, що кияни зіграють проти Легії та Боруссії Дортмунд.

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