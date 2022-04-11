Луческу: Говорили з Гвардіолою - він готовий провести матч з Динамо

Джерело - bbc.com.
Манчестер Сіті може стати одним з суперників київського Динамо у благодійному турне.
Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.
"Нам би хотілося зіграти не лише з Манчестер Сіті. Ми надіслали запрошення багатьом клубам. Спілкувалися з Жузепом Гвардіолою, і я вдячний йому, що він готовий зіграти такий благодійний матч з Динамо.
Побачимо, чи вдасться вбудувати цю зустріч у календар їхньої команди. Хотілося б провести матчі у всіх країнах, які надають Україні підтримку", - сказав Луческу.
Відомо, що кияни зіграють проти Легії та Боруссії Дортмунд.