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Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо

Сьогодні 19:55 162 0
Кияни доклали всіх зусиль, але отримали відмову
Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - as.ro.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про підготовку команди до благодійного туру київського клубу.

"Мені вже краще. Якщо я тут, значить, зі мною все гаразд. У мене були деякі проблеми після ковіду, але зараз все гаразд. Починаємо тур з просування іміджу нашого клубу та українського футболу з метою привернути увагу до того, що відбувається в Україні.

Це будуть благодійні матчі. Важливо не скільки фінансів буде отримано від цих ігор, а імідж і почуття вболівальників, які прийдуть на стадіон, по відношенню до українців. Збиратимуться кошти для дітей та біженців.

Ситуація складна, але гравці Динамо - професіонали. Вони привезли із собою свої сім'ї та оселилися у Бухаресті, а тренувалися у Снагові. У такій ситуації не думаєш про умови. Потрібно думати про безпеку та продовження діяльності. Все залежить від того, що буде далі в Україні.

Працюємо день у день, від тренування до тренування. Наразі ми поїдемо до Варшави, де зіграємо у вівторок. У середу їдемо до Стамбула на матч з "Галатасараєм". Потім повертаємось до Румунії на матч проти Стяуа.

Схоже, що "Реал" та "Барселона" не можуть проводити товариські матчі через обмеження УЄФА щодо Європейської Суперліги, хоча ми доклали для цього всіх зусиль. Зовсім інша справа грати на стадіоні, який вміщує 100 тисяч глядачів у країні з високим фінансовим потенціалом, що перевершує східні країни. У будь-якому випадку із Західної Європи також має прийти допомога", - сказав Луческу.

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