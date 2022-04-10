Бордо з Ігнатенком переміг Мец. Результати 31 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Бордо здобув перемогу над Мецом у межах 31 туру французької Ліги 1.
Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Українець Данило Ігнатенко вийшов у основному складі і провів на полі 90 хвилин.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
31 тур, 10 квітня
Бордо - Мец 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Ламкель, 1:1 - 52 Мангас, 2:1 - 68 Н'янг, 3:1 - 88 Хванг Ю Джо
Сьогодні, 10 квітня, відбудеться ще 6 матчів чемпіонату Франції:
16:00. Анже - Лілль
16:00. Брест - Нант
16:00. Монако - Труа
18:05. Ланс - Ніцца
20:00. Страсбург - Ліон
22:00. Марсель - Монпельє