Бордо з Ігнатенком переміг Мец. Результати 31 туру Ліги 1

Українець провів на полі усі 90 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Бордо здобув перемогу над Мецом у межах 31 туру французької Ліги 1.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Українець Данило Ігнатенко вийшов у основному складі і провів на полі 90 хвилин.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

31 тур, 10 квітня

Бордо - Мец 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Ламкель, 1:1 - 52 Мангас, 2:1 - 68 Н'янг, 3:1 - 88 Хванг Ю Джо

Сьогодні, 10 квітня, відбудеться ще 6 матчів чемпіонату Франції:

16:00. Анже - Лілль

16:00. Брест - Нант

16:00. Монако - Труа

18:05. Ланс - Ніцца

20:00. Страсбург - Ліон

22:00. Марсель - Монпельє