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Ексгравець Дніпра Таран: Дайте мені Джавелінчик, я хочу пару цих підо**сів завалити

Сьогодні 14:52 171 0
Легендарний гравець та тренер Дніпра розповів про свій внесок у перемогу над росією
Ексгравець Дніпра Таран: Дайте мені Джавелінчик, я хочу пару цих підо**сів завалити
#Дніпро, #Таран

Джерело - Футбол News.

Ексгравець та тренер Дніпра Олег Таран готовий знищити декількох російських окупантів.

Про це він завив у коментарі Футбол NEWS.

"Від імені ветеранів футболу та команди Дніпро хочемо подякувати Андрію Васильовичу Павелку за його велику допомогу для переселенців з Донецької, Луганської, Харківської області, з Херсона. Сьогодні ми вже з самого ранку розвозимо гуманітарну допомогу нашим жінкам, дітям".

  росія веде війну проти України

"Страшний час, але я впевнений, що наші Збройні Сили, наш український дух переможе цю погань і буде у нас знову світле та мирне небо. Повернутися діти, жінки, бабусі, наші матері. Я хоч завтра готовий... Дайте мені Джавелінчик. Я хочу пару цих підо**сів завалити", - заявив Таран.

Нагадаємо, ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні.

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