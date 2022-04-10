Легендарний гравець та тренер Дніпра розповів про свій внесок у перемогу над росією

Джерело - Футбол News.

Ексгравець та тренер Дніпра Олег Таран готовий знищити декількох російських окупантів.

Про це він завив у коментарі Футбол NEWS.

"Від імені ветеранів футболу та команди Дніпро хочемо подякувати Андрію Васильовичу Павелку за його велику допомогу для переселенців з Донецької, Луганської, Харківської області, з Херсона. Сьогодні ми вже з самого ранку розвозимо гуманітарну допомогу нашим жінкам, дітям".

росія веде війну проти України

"Страшний час, але я впевнений, що наші Збройні Сили, наш український дух переможе цю погань і буде у нас знову світле та мирне небо. Повернутися діти, жінки, бабусі, наші матері. Я хоч завтра готовий... Дайте мені Джавелінчик. Я хочу пару цих підо**сів завалити", - заявив Таран.

Нагадаємо, ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні.