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Депай та де Йонг можуть зіграти з Леванте

Сьогодні 17:07 165 0
Каталонці прийматимуть Леванте 10 березня о 22:00
Депай та де Йонг можуть зіграти з Леванте
#Барселона, #де Йонг, #Депай, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Леванте

Джерело - Diario Sport.

Мемфіс Депай та Люк де Йонг можуть зіграти з Леванте у 31 турі іспанської Ла-Ліги.

Про це повідомляє Diario Sport.

Обидва форварди у п'ятницю провели тренування з Барселоною.

Нападники не літали на матч каталонців проти Айнтрахта у Лізі Європи. Депай пропустив гру через м'язові проблеми, тоді як де Йонг склав позитивний тест на коронавірус.

Ансу Фаті також тренувався з партнерами. Очікується, що незабаром він зможе повернутись до складу, хоча з Леванте точно не зіграє.

Барселона зустрінеться з Леванте завтра, 10 квітня. Матч розпочнеться о 22:00.

Раніше Хаві пояснив нічию з Айнтрахтом.

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