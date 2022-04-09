Джерело - Diario Sport.
Мемфіс Депай та Люк де Йонг можуть зіграти з Леванте у 31 турі іспанської Ла-Ліги.
Про це повідомляє Diario Sport.
Обидва форварди у п'ятницю провели тренування з Барселоною.
Нападники не літали на матч каталонців проти Айнтрахта у Лізі Європи. Депай пропустив гру через м'язові проблеми, тоді як де Йонг склав позитивний тест на коронавірус.
Ансу Фаті також тренувався з партнерами. Очікується, що незабаром він зможе повернутись до складу, хоча з Леванте точно не зіграє.
Барселона зустрінеться з Леванте завтра, 10 квітня. Матч розпочнеться о 22:00.
Раніше Хаві пояснив нічию з Айнтрахтом.