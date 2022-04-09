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Металіст 1925 відпустив півзахисника у грузинський клуб

Сьогодні 10:39 102 0
Металіст 1925 відпустив півзахисника
Металіст 1925 відпустив півзахисника у грузинський клуб
#Металіст 1925

Джерело - metalist1925.com.

Грузинський захисник Металіста 1925 Соломон Кверквелія перейшов у грузинську Гагру у статусі вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба харків'ян.

Український клуб пішов назустріч 30-річному легіонеру та через війну в Україні достроково призупинив дію контракту з футболістом.

Кверквелія приєднався до Металіста 1925 у жовтні 2021 року і встиг зіграти за команду Валеря Кривенцова 7 матчів у всіх турнірах (результативними діями не відзначався). Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.є

Раніше Понте Прета орендував півзахисника Металіста 1925.

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