Металіст 1925 відпустив півзахисника у грузинський клуб

Металіст 1925 відпустив півзахисника

Грузинський захисник Металіста 1925 Соломон Кверквелія перейшов у грузинську Гагру у статусі вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба харків'ян.

Український клуб пішов назустріч 30-річному легіонеру та через війну в Україні достроково призупинив дію контракту з футболістом.

Кверквелія приєднався до Металіста 1925 у жовтні 2021 року і встиг зіграти за команду Валеря Кривенцова 7 матчів у всіх турнірах (результативними діями не відзначався). Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.є

Раніше Понте Прета орендував півзахисника Металіста 1925.