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Шевченко: Справжній геноцид українського народу

Сьогодні 09:11 183 0
Андрій Шевченко прокоментував звірства російських військових
Шевченко: Справжній геноцид українського народу
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Екскапітан збірної України Андрій Шевченко відреагував на обстріл росією залізничного вокзалу у Краматорську.

Про це розповів сам фахівець.

"Я ніколи не забуду і ніколи не пробачу. Справжній геноцид українського народу. Російські війська руйнують наші міста, відбирають життя невинних українців. Сьогодні ракети вдарили по залізничному вокзалу у Краматорську, де українці мирно чекали на евакуацію до безпечних районів.

Чи можуть вони називати себе "людьми"? Світ має діяти зараз і зупинити цю жахливу війну, яка триває вже 6 тижнів поспіль…

Зупинити війну зараз!" - розповів Шевченко.

Раніше Шевченко розкритикував ФІФА за позицію щодо росії.

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Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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