Шевченко: Справжній геноцид українського народу

Екскапітан збірної України Андрій Шевченко відреагував на обстріл росією залізничного вокзалу у Краматорську.

Про це розповів сам фахівець.

"Я ніколи не забуду і ніколи не пробачу. Справжній геноцид українського народу. Російські війська руйнують наші міста, відбирають життя невинних українців. Сьогодні ракети вдарили по залізничному вокзалу у Краматорську, де українці мирно чекали на евакуацію до безпечних районів.

Чи можуть вони називати себе "людьми"? Світ має діяти зараз і зупинити цю жахливу війну, яка триває вже 6 тижнів поспіль…

Зупинити війну зараз!" - розповів Шевченко.