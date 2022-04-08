Лисенко: Гравці, тренер та президент роблять все для Ковалівки

Нападник Колоса Володимир Лисенко розповів, як представники ковалівського клубу допомагають Україні у війні з російськими окупантами.

"Деякі наші футболісти перебувають на базі, допомагають, волонтерять. Наш головний тренер теж їздить та допомагає всім, чим може. Звичайно, наш президент Андрій Засуха робить все для свого селища і теж знаходиться там.

Найголовніше, щоб ми залишилися живими, вижили наші українці та військові, і щоб ми виграли цю війну. Я дуже цього хочу і вірю в це", - сказав Лисенко.