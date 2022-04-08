Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 00:08 42317
Відомий інсайдер назвав дату реваншу Усик - Джошуа
Сьогодні 18:39 60
Костюк: Мета російських нелюдів - знищення українців як нації
Сьогодні 18:25 66
Абраменко перерахував олімпійські призові на підтримку України
Сьогодні 16:54 176
Сестри Музичук пояснили позицію щодо війни та листа до ФІДЕ
Сьогодні 16:25 562 1
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Сьогодні 15:43 2497
Горуна продав медаль Олімпіади на благодійному аукціоні
Сьогодні 14:27 209
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Чарльстоні
Сьогодні 08:25 345 1
Горуна: Нацисти в Україні - марвелівські супергерої, їх не існує
Вчора 23:25 501
Тимощенко закликав виключити росіян зі складу міжнародних олімпійських федерацій
Вчора 22:25 322
Прямі трансляції

Лисенко: Гравці, тренер та президент роблять все для Ковалівки

Сьогодні 18:10 104 0
Кожен наближає нашу перемогу як може
Лисенко: Гравці, тренер та президент роблять все для Ковалівки
#Колос, #Володимир Лисенко

Джерело - ТК Футбол.

Нападник Колоса Володимир Лисенко розповів, як представники ковалівського клубу допомагають Україні у війні з російськими окупантами.

"Деякі наші футболісти перебувають на базі, допомагають, волонтерять. Наш головний тренер теж їздить та допомагає всім, чим може. Звичайно, наш президент Андрій Засуха робить все для свого селища і теж знаходиться там.

Найголовніше, щоб ми залишилися живими, вижили наші українці та військові, і щоб ми виграли цю війну. Я дуже цього хочу і вірю в це", - сказав Лисенко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка 3617
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 42317
Чотири російські клуби подали документи на отримання ліцензії УЄФА для виступів в єврокубках Чотири російські клуби подали документи на отримання ліцензії УЄФА для виступів в єврокубках 2685
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 8 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 8 квітня 1710
Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів 31866 7
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 2497
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20143
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21427 4
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7742
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33045
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 51575
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12323