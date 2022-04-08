Безсмертний: З росіянами немає про що розмовляти

Головний тренер Альянса, який виступає у Першій лізі, Анатолій Безсмертний зізнався, чи підтримує зв'язок з людьми з росії, а також висловив захоплення силою та єдністю нашого народу.

"Жодних контактів у росії у мене немає, зараз це все було переглянуто. Коли читаєш статистику, що 80% людей підтримують цього гада, і окупацію, яку вони нам влаштували, то розумієш, що з ними немає про що розмовляти.

Звісно, ​​пройшла переоцінка цінностей. Відчуваю ще більшу гордість за нашу країну, наших людей. Справді, у такій скрутній ситуації народ дуже згуртувався. Сусіди допомагають одне одному, допомагаєш навіть людям, яких зовсім не знаєш, і вони теж пропонують тобі допомогу. У цьому плані нація справді об'єдналася, дуже приємно на це дивитися. Ми - єдина нація, і за це бере гордість", - сказав Безсмертний.