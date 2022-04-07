У матчі було забито аж шість голів

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону 2021/22 років з футболу Феєнорд вдома зіграв внічию зі Славією.

Матч завершився з рахунком 3:3. Відзначимо, що у складі славії у цьому матчі грали два українці - Тарас Качараба та Максим Таловєров. Тарас провів увесь матч, Максим - був замінений на 66-ій хвилині.

Ліга конференцій 2021/22.

1/4 фіналу, перший матч

7 квітня

Феєнорд - Славія 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Сіністерра, 1:1 - 41 Олаїнка, 1:2 - 67 Сор, 2:2 - 74 Сенесі, 3:2 - 86 Кокджу, 3:3 - 90+5 Траоре

Нагадаємо керівник УЄФА Александер Чеферін продовжує займати антисуспільну позицію та не помічає те жахіття, що творять орки в Україні.