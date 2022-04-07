Півзахисник Інгульця перейшов до польського клубу

Джерело - Чемпіон.
Польський Мотор із міста Люблін орендував півзахисника Інгульця Дмитра Мандриченка.
Про це повідомляє пресслужба польського клубу.
Контракт 24-річного молдавського гравця діятиме до кінця сезону.
Мандриченко приєднався до Інгульця у це зимове трансферне вікно на правах вільного агента з Сабуртало. З петрівською командою він пройшов збори, але не встиг дебютувати в офіційних матчах
Раніше він виступав за Динамо U-21. Також встигнути пограти за клуби з Молдови Сфінтул Георге, Спікул, Динамо-Авто та Шериф.
Zobaczcie, jak w skrócie wyglądały pierwsze chwile "Dimy" w naszym klubie 🟡⚪🔵📽🎞🙂 pic.twitter.com/uYDRjEJ4kK— Motor Lublin (@MotorLublin) April 6, 2022