Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 14:18 41567
Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів
Сьогодні 20:10 127
Динамо програло Спортінгу в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 16:58 516
Усик згадав предстоятеля УПЦ Московського Патріархату перед початком підготовки до бою з Джошуа
Сьогодні 13:24 1651 1
Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Боготі
Сьогодні 09:55 367
Челсі - Реал Мадрид 1:3. Огляд матчу
Сьогодні 08:54 552
Калініна перемогла Рибакіну на турнірі WTA в Чарльстоні
Вчора 23:41 495
Тен Гаг влітку очолить Манчестер Юнайтед
Вчора 23:14 477
ФІФА планує змінити тривалість матчів на ЧС-2022
Вчора 18:45 1577 1
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Вчора 18:15 1524
Прямі трансляції

Півзахисник Інгульця перейшов до польського клубу

Сьогодні 17:25 228 0
Футболіст не встиг дебютувати в УПЛ
Півзахисник Інгульця перейшов до польського клубу
#Інгулець, #Дмитро Мандриченко

Джерело - Чемпіон.

Польський Мотор із міста Люблін орендував півзахисника Інгульця Дмитра Мандриченка.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Контракт 24-річного молдавського гравця діятиме до кінця сезону.

Мандриченко приєднався до Інгульця у це зимове трансферне вікно на правах вільного агента з Сабуртало. З петрівською командою він пройшов збори, але не встиг дебютувати в офіційних матчах

Раніше він виступав за Динамо U-21. Також встигнути пограти за клуби з Молдови Сфінтул Георге, Спікул, Динамо-Авто та Шериф.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з хет-триком Бензема переграв Челсі, Баварія поступилась Вільярреалу. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал з хет-триком Бензема переграв Челсі, Баварія поступилась Вільярреалу. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 1049
Усик згадав предстоятеля УПЦ Московського Патріархату перед початком підготовки до бою з Джошуа Усик згадав предстоятеля УПЦ Московського Патріархату перед початком підготовки до бою з Джошуа 1651 1
Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб 1307
Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1887
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 7 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 7 квітня 1577
Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО 1333
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21855 1
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 36975 1
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 11312 2
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 16291
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3723
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 157673 5