Півзахисник Інгульця перейшов до польського клубу

Футболіст не встиг дебютувати в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Польський Мотор із міста Люблін орендував півзахисника Інгульця Дмитра Мандриченка.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Контракт 24-річного молдавського гравця діятиме до кінця сезону.

Мандриченко приєднався до Інгульця у це зимове трансферне вікно на правах вільного агента з Сабуртало. З петрівською командою він пройшов збори, але не встиг дебютувати в офіційних матчах

Раніше він виступав за Динамо U-21. Також встигнути пограти за клуби з Молдови Сфінтул Георге, Спікул, Динамо-Авто та Шериф.