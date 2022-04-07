Судаков: росіяни – це звірі, а не люди

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков вказав своє ставлення до російських окупантів.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 24.

"Звірства росіян у Бучі, Маріуполі, Ірпені, інших містах і містечках? Я просто вже не можу говорити про цих людей спокійно. Нещодавно дивився усі ці відео, фото. Це просто жах. Навіть не знаю, які слова підібрати. Про це ми завжди говоримо зі сім’єю, і теж не можемо це словами описати. Не віриться, що у XXI столітті таке звірство може бути у нашій країні, що люди можуть таким займатись. Ми просто в шоці.

Не знаю, як вони після цього всього хочуть, щоб ми з ними нормально спілкувались. Ця тема закрита. З ними не те що говорити, а й вітатись ніхто не буде, бо це звірі, а не люди", - відзначив Судаков.