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Барселона включить у контракт оборонця клаусулу в 1 млрд євро

Сьогодні 20:16 86 0
Рональд Араухо перепідпише контаркт з клубом
Барселона включить у контракт оборонця клаусулу в 1 млрд євро
Фото - gettyimages
#Араухо, #Барселона, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Рональд Араухо найближчим часом підпише новий контракт з Барселоною, який буде розрахований до літа 2026 року.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

У новій угоді між 23-річним уругвайцем та "синьо-гранатовими" буде прописана клаусула у розмірі одного мільярда євро.

Такий же пункт викупу прописаний у контрактах із півзахисником Педрі та вінгером Ансу Фаті. Таку саму клаусулу Барселона хоче прописати у новому контракті з 17-річним Гаві.

У поточному сезоні Рональд Араухо провів у футболці "синьо-гранатових" 34 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив чотири голи.

Нагадаємо, директор Барселони Алемані провів зустріч з агентом Дембеле.

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