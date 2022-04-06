Барселона включить у контракт оборонця клаусулу в 1 млрд євро

Рональд Араухо перепідпише контаркт з клубом

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Рональд Араухо найближчим часом підпише новий контракт з Барселоною, який буде розрахований до літа 2026 року.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

У новій угоді між 23-річним уругвайцем та "синьо-гранатовими" буде прописана клаусула у розмірі одного мільярда євро.

Такий же пункт викупу прописаний у контрактах із півзахисником Педрі та вінгером Ансу Фаті. Таку саму клаусулу Барселона хоче прописати у новому контракті з 17-річним Гаві.

У поточному сезоні Рональд Араухо провів у футболці "синьо-гранатових" 34 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив чотири голи.

Нагадаємо, директор Барселони Алемані провів зустріч з агентом Дембеле.