Тренер Динамо розповів про майбутні благодійні матчі

Джерело - Calciomercato.

Київське Динамо може провести матчі проти Роми, ПСЖ та Манчестер Сіті для допомоги Україні.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Футбол під час війни - це щось жахливе. Під час моєї кар’єри у якості гравця, а потім як менеджера, зі мною траплялося всяке, але я б із задоволенням уник подібного досвіду, тому що це найжахливіше. Але м’яч може і повинен котитись, навіть коли вибухають бомби".

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"Футбол не повинен зупинятися в Україні, він повинен допомагати нести інформацію людям. Ми несемо по всьому світу інформацію про трагедію народу, який зазнав нападу, але який не здається. У людей немає їжі і є страх перед бомбами, які падають з неба, але емоції, які може дати тільки футбол, важливі для тих, хто бореться за життя".

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"Ми організовуємо товариські зустрічі для збору коштів та відправки в Україну. Спершу ми зіграємо 12 квітня проти варшавської Легії, але у нас є ще 2-3 матчі, які потрібно підтвердити з Динамо Загреб, Стяуа і Сьоном. Сподіваюся, я також зможу поговорити з Моурінью і організувати матч у Римі. ПСЖ і Манчестер Сіті також повідомили про готовність зіграти", – сказав Луческу".

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