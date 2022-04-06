Мер Києва розповів про спілкування з європейськими політиками

Джерело - Гордон.

Кожен долар, кожен євро, який відправляється з Європи до росії - це криваві гроші.

Про це заявив мер Києва та ексчемпіон світу Втілаій Кличко.

"Фотографії та відео не передають усіх емоцій, які людина відчуває, коли бачить війну на власні очі. Тому треба особисто розповісти та переконати людей. Не секрет, що важко до багатьох доходить, що політики, особливо в Європейському союзі, намагаються бути "трошки вагітними", якщо так можна сказати".

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"З одного боку, підтримують Україну та засуджують війну, а з іншого – продовжують працювати з рф, продовжують економічні відносини та завжди знаходять якісь пояснення цим відносинам. Ключовий меседж, який я та Володимир доносимо до кожного політика в Європі: кожен долар, кожен євро, отримані та відправлені до рф, – це криваві гроші. На них кров українців", – сказав Кличко.

Нагадаємо, Володимир Кличко повернувся до України і показав німцям жахи у Бучі.