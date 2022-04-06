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Рангнік консультуватиме МЮ в середньому 6 днів на місяць

Сьогодні 11:42 211 0
МЮ не радиться з 63-річним німцем у пошуку нового головного тренера
Рангнік консультуватиме МЮ в середньому 6 днів на місяць
#Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік

Джерело - Daily Mail.

Стали відомі характер та періодичність роботи Ральфа Рангніка у Манчестер Юнайтед з наступного сезону.

Про це повідомляє Daily Mail

За умовами нового дворічного контракту, нинішній головний тренер манкуніанців консультуватиме клуб 144 дні, в середньому 6 днів на місяць.

При цьому, за даними джерела, МЮ не радиться з 63-річним німцем у пошуку нового головного тренера, яким може стати Маурісіо Почеттіно (ПСЖ) або Ерік тен Хаг (Аякс).

Раніше Рангнік пояснив виліт Манчестер Юнайтед з Ліги чемпіонів.

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