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Попередня дата матчу України з Шотландією - 7 червня, - Болотніков

Сьогодні 16:35 415 0
Збірна України буде готуватися до матчу плей-оф ЧС-2022
Попередня дата матчу України з Шотландією - 7 червня, - Болотніков
#Сергій Болотніков, #Збірна України з футболу, #Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Визначилася можлива дата майбутньої гри збірної України з Шотландією у плей-оф відбору ЧС-2022.

Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков.

"Попередня дата матчу з Шотландією - 7 червня. Команда збирається поїхати в кінці квітня. Петраков сказав, що цього часу йому буде достатньо - там всі набиратимуть форму", - сказав Болотніков.

Якщо українці вдало зіграють з Шотландією - суперником у фіналі кваліфікації буде Вельс, який переміг Австрію (2:1).

У разі, якщо збірна України подолає цей шлях, то в Катарі на нас чекає група з Англією, США та Іраном.

Нагадаємо, Петраков хоче зіграти спаринг на Вемблі.

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