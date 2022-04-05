Шевченко: Готуємо з мером Мілана програму прийому українських дітей

Екстренер збірної України Андрій Шевченко допоможе українським дітям-біженцям в Італії.

Про це розповів сам фахівець.

"Ми зараз готуємо з мером Мілана програму прийому дітей у цьому місті, їхнє розміщення. Це стосуватиметься всіх категорій – дітей з батьками, з мамою чи без неї. І водночас, це вже має бути певна допомога з боку шкіл. Уся ця програма готується, і вона буде представлена ​​наступного тижня. Це стосується Мілана, але я постійно на зв'язку з послом та з консулом. Також цим займаються і в Римі, Вероні та Бергамо, – сказав Шевченко.