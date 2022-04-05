Про трансфер оголосять найближчим часом

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі перейде до польської Вісли з міста Краків.

Про це повідомляє BuckarooBanzai.

Незабаром про трансфер футболіста мають оголосити офіційно. За даними джерела, йдеться про оренду до кінця сезону, що дозволено представникам УПЛ через війну України з росією.

Першу половину сезону 21-річний футболіст відіграв в оренді за Чорноморець, де зіграв 13 поєдинків та забив 1 гол. Його контракт із Динамо чинний до 30 червня 2025 року.

Повідомлялося, що Суркіс готовий продати Цітаішвілі Ференцварошу.