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Цітаішвілі може перейти у польський клуб

Сьогодні 12:37 211 0
Про трансфер оголосять найближчим часом
Цітаішвілі може перейти у польський клуб
#Вісла, #Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Георгій Цітаішвілі

Джерело - ua-football.com.

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі перейде до польської Вісли з міста Краків.

Про це повідомляє BuckarooBanzai.

Незабаром про трансфер футболіста мають оголосити офіційно. За даними джерела, йдеться про оренду до кінця сезону, що дозволено представникам УПЛ через війну України з росією.

Першу половину сезону 21-річний футболіст відіграв в оренді за Чорноморець, де зіграв 13 поєдинків та забив 1 гол. Його контракт із Динамо чинний до 30 червня 2025 року.

Повідомлялося, що Суркіс готовий продати Цітаішвілі Ференцварошу.

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