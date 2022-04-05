Результати цього чемпіонату потрібно анулювати - Воробей

Поточний розіграш чемпіонату України слід визнати незіграним.

Про це розповів екснападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей у коментарі Футбол 1.

"Дограти чемпіонат не вдасться. Це на 99,9%. Насамперед тому, що зараз в Україні немає жодного міста, де безпечно. Вивезти команди за кордон теж поганий варіант. Зокрема, це дуже дорого за нинішніх часів.

Найправильніший варіант – анулювати результати та визнати сезон незіграним. Якщо затвердити таблицю 18 турів як фінальну, це неодмінно викличе пересуди - як зараз, так і в майбутньому.

Я розумію, що анульований сезон – це проблема з визначенням участі команд у єврокубках. Але тут можна розподілити участь за підсумками минулого сезону. А по-друге, враховуючи тяжкість ситуації, не до єврокубків зараз.

Головне, щоби війна закінчилася. А з квотою з європейських турнірів якось розберемося", – сказав Воробей.