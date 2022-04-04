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Фрайбург подав протест на результат матчу з Баварією

Сьогодні 22:23 114 0
Мюнхенці близько 20 секунд грали удванадцятьох
Фрайбург подав протест на результат матчу з Баварією
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Фрайбург

Джерело - офіційний сайт Фрайбурга.

Керівництво Фрайбургу вирішило подати апеляцію на чинність матчу з Баварією через те, що мюнхенці близько 20 секунд грали удванадцятьох.

Про це йдеться у заяві клубу.

"Ми опинилися перед такою дилемою не з власної вини. Фрайбург не брав участі та не мав впливу на події навколо процесу заміни. Попри це, юридичні та процесуальні норми Німецького футбольного союзу змусили нас взяти активну участь у юридичній перевірці подій. Ми зовсім не зацікавлені в цій активній ролі, яку нам надано проти нашої волі, і відчуваємо себе дискомфортно".

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"У зв’язку з цим ми вважаємо ці процесуальні норми непридатними. Вони покладають тягар на абсолютно незалучені сторони - у даному випадку на наш клуб - і перекладають на них відповідальність за явне та очевидне порушення правил. Тому керівництво клубу після інтенсивних дискусій на різних рівнях та юридичної експертизи вирішило подати апеляцію на чинність матчу", - сказано в заяві клубу.

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